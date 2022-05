La radio Apple Music 1 a récemment diffusé le premier épisode de l’émission BTS Radio: Past & Present et ce fut un record d’écoutes. Le programme du groupe de k-pop BTS a devancé tous les autres.

Sur Twitter, Apple Music annonce que BTS Radio: Past & Present a battu le record de la plus grosse émission de l’année avec le premier épisode pour ce qui est du nombre d’auditeurs. Il n’y a toutefois pas de données plus concrètes, difficile donc de dire combien de personnes ont écouté le programme. Aussi, la radio Apple Music 1 ne dispose pas d’émissions phares, le fait que BTS ait établi un record n’est donc pas réellement sur une surprise, surtout que le groupe dispose d’une très grosse communauté de fans dans le monde.

#BTSARMY you did it! 💜@BTS_twt broke the record for biggest show of the year with their debut episode of #BTSRadio on Apple Music 1.https://t.co/TOArpBXpd8@bts_bighit #BTS_Proof #BTS pic.twitter.com/5mWd7d2gG1

— Apple Music (@AppleMusic) May 29, 2022