La zone MEA (Moyen-Orient et Afrique) est l’unique région du globe où les ventes d‘iPad ne dominent pas le marché de la tablette. L’an dernier, l’iPad n’occupait que la troisième place de ce vaste marché, juste derrière Lenovo, et encore plus loin derrière Samsung. Sur le premier trimestre 2022, il y a du mouvement cependant. IDC a sorti sa petite calculette et nous dévoile qu’Apple est l’unique gros fabricant de tablettes à voir sa part de marché progresser, sensiblement qui plus est.

Les ventes d’iPad passent ainsi de 11,7% de Pdm à 14,4% de Pdm sur le Q1 2022, ce qui permet à Apple de se positionner à la seconde place du marché MEA de la tablette. Lenovo perd deux points de Pdm sur la période (12% de Pdm sur le Q1 2022, contre 10,2% de Pdm sur le Q1 2021) et Samsung stagne aux alentours des 29% de Pdm. Le gros groupe des « autres » fabricants occupe toujours 46% de Pdm environ. Il est notable de constater qu’en pleine crise de l’énergie et de l’inflation, Apple parvient tout de même à tirer son épingle du jeu sur des marchés où les salaires moyens sont plutôt faibles. Un exemple de la force d’attraction de la marque…