Apple a envoyé un mémo aux équipes en Apple Store et dans les centres agréés pour leur informer que des iPhone, iPad et Apple TV vont soit avoir le statut de produit ancien, soit celui de produit obsolète. Il est question de l’iPhone 4S, le premier iPad Pro et l’Apple TV HD.

Changement de statut pour les iPhone 4S, iPad Pro et Apple TV HD

À la fin de juin, l’iPhone 4S aura le statut « produit obsolète » aux yeux d’Apple. Les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes, à l’exception des ordinateurs portables Mac éligibles à une réparation portant uniquement sur la batterie pendant une période supplémentaire. Les centres de services agréés Apple ne peuvent pas commander de pièces détachées pour les produits obsolètes.

De son côté, le premier iPad Pro (qui a vu le jour en 2015) aura le statut de « produit ancien », là encore à la fin juin. Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans.

Enfin, l’Apple TV HD aura elle aussi le statut « produit ancien » dans un mois. Pour le coup, c’est une surprise. MacRumors, qui a intercepté le mémo, se demande s’il ne s’agit pas d’une erreur et qu’Apple voulait en réalité faire référence à la révision A (Rev A) de l’Apple TV de troisième génération. Ce modèle a été abandonné en octobre 2016, mais il est resté disponible pendant un certain temps après cette date, les commandes en attente ayant été satisfaites, ce qui signifie que le boîtier pourrait tout juste atteindre cinq ans après sa dernière distribution.