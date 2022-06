Apple propose un easter egg juste avant la WWDC 2022 avec des cartes à collectionner en réalité augmentée. Le fabricant propose souvent des easter eggs avant ses conférences et il continue sur sa lancée.

Des cartes à collectionner en réalité augmentée

Prenez votre iPhone ou iPad puis rendez-vous sur cette page du site d’Apple et touchez les Memojis en haut de l’écran. À partir de là, vous pouvez balayer la zone qui vous entoure pour voir les cartes à collectionner en action, ou vous pouvez les visualiser en touchant « Objet » en haut de l’écran pour avoir une idée plus précise de ce à quoi cela ressemble sans avoir à naviguer dans votre environnement physique.

En tapant sur l’une des cartes disponibles, vous la retournez pour voir le personnage Memoji plus en détail. Et si vous la faites glisser, vous pouvez revenir aux cartes pour voir les autres options. Chaque fois que vous ouvrez le paquet, vous obtenez trois cartes différentes. L’une d’entre elles représente un Memoji de Craig Federighi, le vice-président d’Apple chargé d’iOS et de macOS. Les autres sont des personnages génériques.

High resolution Craig card! pic.twitter.com/hmxt0HixkM — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 31, 2022

Il s’agit de l’une des expériences interactives de réalité augmentée les plus détaillées qu’Apple ait conçues pour l’un de ses événements. Jusqu’à présent, il s’agissait surtout de variantes pour le logo d’Apple en réalité augmentée.

La keynote de la WWDC 2022 aura lieu le 6 juin à partir de 19 heures. Ce sera notamment l’occasion de découvrir iOS 16, macOS 13, tvOS 16 et watchOS 9.