Apple annonce aujourd’hui qu’il y aura une keynote le 6 juin prochain à 19 heures (heure française) pour débuter la WWDC 2022. Ce n’était pas une surprise, mais il est toujours bon d’avoir une confirmation.

Le programme de la WWDC 2022

La keynote du 6 juin pour la WWDC 2022 sera l’occasion d’avoir plusieurs annonces, dont iOS 16, macOS 13, tvOS 16 et watchOS 9. On peut aussi s’attendre à potentielles annonces autour de nouveaux produits. Des rumeurs ont suggéré qu’il y a aura au moins deux nouveaux Mac.

Il sera possible de suivre la conférence en direct sur le site d’Apple, via l’application Apple Developer, sur l’application Apple TV et sur la chaîne YouTube d’Apple.

Toujours le 6 juin, il y aura le Platforms State of the Union à 23 heures. C’est l’équivalent d’une keynote, mais elle est orientée pour les développeurs avec un accent tout particulier sur les nouveautés qui concernent.

Dans la nuit du 6 au 7 juin à 2 heures du matin, il y aura les Apple Design Awards. Il s’agit de récompenses pour les meilleures applications et développeurs de l’année.

D’autre part, Apple indique qu’il proposera plus de 150 vidéos pour que les développeurs puissent bien connaître toutes les nouveautés grâce à des experts. Les premières vidéos seront disponibles le 7 juin, il y en aura de nouvelles chaque jour.

En plus des sessions, les ingénieurs et les concepteurs d’Apple organiseront des activités toute la semaine dans les salons numériques pour aider les développeurs à participer à des discussions techniques, à obtenir des réponses à leurs questions et à entrer en contact avec la communauté. Relevez un défi de codage ou de conception, participez à une séance de questions-réponses, rencontrez les présentateurs des sessions, et bien plus encore.