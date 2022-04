La WWDC 2022, qui se tiendra du 6 au 10 juin, devrait être l’occasion pour Apple d’annoncer deux nouveaux Mac selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Le dernier modèle en date est le Mac Studio, annoncé le mois dernier.

Supposé rendu du nouveau MacBook Air

Le MacBook Air M2 pourrait arriver à la WWDC

Selon Gurman, « deux nouveaux Mac arrivent autour du milieu de l’année ou au début du second semestre ». L’une des deux machines serait le nouveau MacBook Air. Celui-ci fait parler de lui depuis un moment maintenant. Les fuites font état d’un nouveau design et de la puce M2. Pour rappel, l’actuel MacBook Air fut l’un des premiers modèles à avoir la M1, à savoir la première puce Apple Silicon pour les Mac, aux côtés du MacBook Pro de 13 pouces et du Mac mini. Cela remonte à la fin 2020.

Les rumeurs évoquent par ailleurs un design qui s’inspirerait de l’iMac de 24 pouces, avec notamment des bordures blanches autour de l’écran. Pour ce qui est de l’écran justement, des bruits de couloirs avaient suggéré une dalle Mini-LED, mais ce ne serait finalement pas le cas.

Parmi les autres Mac en préparation pour 2022, il y aurait un nouveau Mac mini, un nouvel iMac de 24 pouces, ainsi qu’un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme pour remplacer le modèle existant de 13 pouces. Il y a également un nouvel iMac Pro et un nouveau Mac Pro, mais verront-ils le jour en 2022 ?