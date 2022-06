Free propose la mise à jour 1.8.0 de son application OQEE sur iPhone, iPad et Apple TV. Elle permet de regarder les chaînes de télévision et profiter de quelques fonctionnalités, comme le replay, le contrôle du direct, le start-over, l’enregistrement et plus encore.

Des nouveautés avec la mise à jour de OQEE par Free

Avec la mise à jour 1.8.0, OQEE change l’interface du lecteur vidéo pour accéder plus facilement aux options et zapper sans quitter l’écran. Free indique aussi que le lecteur vidéo est désormais disponible en mode portrait. Il n’est plus obligatoire de mettre son iPhone ou iPad en mode paysage pour voir les contenus. De plus, la barre de lecture d’un programme en direct affiche désormais des valeurs horaires pour plus de clarté et les programmes de la page « Pour vous » peuvent être affichés sous forme de grille. La nouvelle version est aussi l’occasion d’avoir une gestion améliorée de la rotation de la page « Enregistrements » sur iPad.

La nouvelle version sur l’Apple TV reprend quelques éléments de celle sur iOS. Le changement pour la barre de lecture d’un programme en direct est présent, tout comme l’affichage sous forme de grille pour les programmes de la page. Un correctif est de la partie, à savoir que la sélection d’une chaîne sans information de programme dans Guide TV permet de lancer le direct.

L’application OQEE de Free est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Elle est accessible pour les abonnés Freebox Pop, Freebox Delta et Freebox Révolution.