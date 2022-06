Aussi étrange que cela puisse paraitre au vu peu d’efforts d‘Apple dans ce secteur, la firme de Cupertino est bien l’un des géants du jeu vidéo dès lors que l’on s’intéresse à la colonne des revenus. Statista a sorti sa calculette et les comptes sont clairs : sur l’année 2021, avec 15,3 milliards de dollars de CA issus du jeu vidéo (via l’App Store ou Apple Arcade), Apple se classe à la troisième place des plus gros revenus mondiaux du JV, derrière Sony (18,2 milliards et un coup de mou sur l’année) et le monumental Tencent (32,2 milliards de dollars).

Les revenus d’Apple liés au jeu vidéo sont donc supérieurs à ceux de Microsoft et de sa Xbox (12,9 milliards) d’Activision-Blizzard (9,6 milliards) ou de Nintendo (8,1 milliards de dollars). De fait, les 5 euros d’abonnement mensuel d’Apple Arcade et surtout la montagne de dollars générée par la commission de 15 à 30% prélevée sur chaque achats in-apps permettent à Apple d’atteindre les cimes de la rentabilité. On se gardera bien d’en conclure qu’Apple a un poids quelconque sur la création du jeu vidéo et sur son essor en tant qu’art populaire…