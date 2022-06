On ne saurait trop vous conseiller de regarder séance tenante (si vous ne l’avez pas déjà fait) la superbe docu-série Planète Préhistorique actuellement disponible sur Apple TV+. Si l’on en croit JustWatch, qui analyse les audiences médias aux US, cette reconstitution hyper-réaliste des dinosaures qui peuplaient la Terre il y a de cela 66 millions d’années a cartonné aux Etats-Unis, au point de se glisser dans le top 5 des plus grosses audiences sur la semaine du 23 au 29 mai.

5ème programme le plus regardé, Planète Préhistorique s’avère donc comme l’un des plus gros succès d’audience de la plateforme Apple TV+. Seul Ted Lasso a fait mieux. Alors certes, Planète Préhistorique n’était pas vraiment taillé pour faire de l’ombre à la série Disney+ Obi-Wan Kenobi, mais l’on parle ici d’une docu-série, soit un genre de programme que l’on voit très rarement dans le top des audiences. Les 5 épisodes de Planète Préhistorique sont disponibles sur Apple Tv+.