Apple doit annoncer cette année les AirPods Pro 2, et contrairement à ce qui avait été annoncé au départ les nouveaux écouteurs ne changeraient pas de design par rapport à la génération actuelle.

Même design pour les AirPods Pro 2

Au départ, il s’était murmuré qu’Apple voulait retirer la tige des nouveaux écouteurs afin de les rendre plus compacts. Mais ce n’est pas simple et Apple aurait rencontré des difficultés pour mettre tous les composants dans le format réduit.

Aujourd’hui, MacRumors rapporte que le design des AirPods Pro 2 serait finalement similaire à celui de la génération actuelle. Il y aurait des changements malgré tout, notamment la présence d’un capteur de détection de la peau. Il existe déjà sur les AirPods 3 et permet de détecter si les écouteurs sont dans l’oreille. La génération actuelle des AirPods Pro utilise des capteurs optiques doubles pour détecter s’ils sont dans l’oreille de l’utilisateur. Bien qu’ils remplissent effectivement la même fonction, les capteurs optiques peuvent simplement dire quand ils sont contre une surface, plutôt que spécifiquement contre la peau. Cela signifie que si vous mettez les AirPods Pro dans une poche ou sur une surface, ils peuvent reprendre la lecture par erreur. Cela changera avec la prochaine génération. Aussi, la nouvelle découpe du capteur de détection de peau présente sur les AirPods Pro 2 se veut plus courte et sensiblement plus épaisse avec une grille circulaire.

D’autre part, le boîtier de charge devrait avoir des trous pour les haut-parleurs. Ainsi, l’utilisateur pourrait utiliser l’application Localiser pour émettre un son et ainsi déterminer où se trouve le boîtier.

Une fuite datant de l’année dernière

Aux dernières nouvelles, les AirPods Pro 2 verront le jour à l’automne.