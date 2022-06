La mise à jour iOS 15.6 est l’occasion de corriger un bug où Apple Music venait automatiquement se mettre dans le dock de l’iPhone si l’utilisateur désinstallait puis réinstallait l’application.

L’affaire a fait parler d’elle le mois dernier. Des utilisateurs ont désinstallé l’application Musique (parce qu’ils ne l’utilisaient pas) et ont mis à place des applications comme Spotify dans le dock. Le fait de l’avoir dans le dock permet un accès rapide, qu’importe la page sur laquelle on se trouve au niveau de l’écran d’accueil.

Les mêmes utilisateurs ont ensuite ouvert l’App Store et ont téléchargé l’application Musique. À leur grande surprise, Apple Music a décidé de se placer directement au niveau du dock, au point de virer une application existante (comme Spotify ou autre). Ce comportement était suspect : Apple profitait-il de sa position mettre en avant son application ? Ou s’agissait-il d’un bug ?

Seems like if you download the Apple Music app from App Store, it will automatically appear on your device (iPhone) dock, more than this, it will change any other 3d party app with the Music app. If on your dock, you only have Apple apps it won't do anything. pic.twitter.com/c0pkO9G2pq

— Kevin Archer (@IM_Kevin_Archer) May 5, 2022