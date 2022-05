Comportement étrange pour Apple Music et le fait que l’application vient directement s’installer dans le dock sur iPhone, quitte à virer les applications existantes. Plusieurs utilisateurs ont remarqué ce phénomène et nous confirmons qu’il existe après un test sur un iPhone sous iOS 15.4.1.

Quand Apple Music prend les commandes

L’application Apple Music est installée par défaut, mais il est possible de la désinstaller puis de la réinstaller plus tard en passant par l’App Store. Ici, le test consiste à avoir quatre applications dans le dock de l’iPhone, ouvrir l’App Store, réinstaller Apple Music et revenir sur l’écran d’accueil. L’application à droite sur le dock s’en va et se veut remplacée automatiquement par Apple Music.

Seems like if you download the Apple Music app from App Store, it will automatically appear on your device (iPhone) dock, more than this, it will change any other 3d party app with the Music app. If on your dock, you only have Apple apps it won't do anything. pic.twitter.com/c0pkO9G2pq — Kevin Archer (@IM_Kevin_Archer) May 5, 2022

Le problème en vidéo

Cela ne s’arrête pas là en réalité. Apple s’est un peu ouvert sur iOS en permettant aux utilisateurs de choisir leur application musicale par défaut. Il est ainsi possible de choisir Spotify ou une autre application. Sauf que dans le cas présent, Apple Music retire la préférence définie par l’utilisateur et se met automatiquement comme application musicale par défaut après la réinstallation.

Un bug ?

Est-ce un bug ? Ou un comportement volontaire d’Apple ? Dans tous les cas, c’est une opération propre à Apple puisque les applications venant de l’App Store n’ont aucunement la possibilité de directement s’installer dans le dock en virant au passage une application présente et en remettant à zéro un paramètre.

Tim Sweeney, le patron d’Epic Games — dont la société est en conflit judiciaire avec Apple — a réagi à cette histoire. Il dit avoir faire le test et confirme que Spotify a disparu du dock pour être remplacé par Apple Music. « Cela se produit sans qu’Apple Music soit exécuté, donc Apple a clairement truqué son système d’exploitation pour faire cela ! », écrit-il.

I just verified this on iOS 15.4.1. With Spotify installed and on the dock, installing Apple Music removed Spotify from the dock and put Apple Music there – without asking. Happens without Apple Music being run, so clearly Apple has rigged their OPERATING SYSTEM to do this! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 5, 2022

TechCrunch a interrogé Apple sur ce phénomène étrange pour savoir s’il s’agit d’un bug ou d’un comportement volontaire. Apple n’a pour l’instant pas réagi.