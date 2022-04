Le procès en Australie entre Apple et Epic Games n’aura finalement pas lieu avant mars 2024, au lieu de novembre 2022. Le juge Nye Perram, qui s’occupe de ce dossier, explique que cette affaire pourrait être consolidé avec un litige similaire entre Google et le créateur de Fortnite. Cela permettrait ainsi de réduire les risques d’incertitudes juridiques.

Pas avant 2024 pour le procès Apple-Epic en Australie

Pour le juge, le fait de reporter à 2024 le procès entre Apple et Epic Games est bénéfique afin d’éviter des problèmes pratiques et procéduraux si l’un avait lieu cette année et l’autre deux ans plus tard. Un exemple est le fait de forcer le tribunal fédéral à subir un procès sur le même problème avec des preuves différentes.

« Il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que les opinions d’un groupe d’experts économiques sur les questions de marché dans la première affaire puissent être oubliées lors de l’audition du même problème sur la base de preuves différentes dans la seconde affaire. Par conséquent, cela pourrait bien donner lieu à une appréhension de partialité », a déclaré Nye Perram. « Dans l’ensemble, il vaut mieux ne pas traverser ces ponts à sens unique pour le moment ».

Il est bon de noter que le créneau de novembre 2022 pour Apple et Epic Games était compliqué. Aussi bien l’un que l’autre ont récemment indiqué qu’un procès à cette date n’était pas une bonne idée. Le créateur de Fortnite avait alors proposé la mi-2023.

Pour rappel, Epic Games critique les pratiques d’Apple avec son App Store, notamment le fait de ne pas pouvoir passer par d’autres moyens pour télécharger une application ou l’impossibilité d’utiliser des moyens de paiements tiers.