Il y a maintenant une date pour le procès entre Apple et Epic Games en Australie : ce sera le 28 novembre 2022. Cette procédure fera suite à celle qui a eu lieu aux États-Unis il y a quelques mois et qui s’est déroulé sur trois semaines.

Dans une décision de justice, le juge Perram de la Cour fédérale de Nouvelle-Galles du Sud a décidé que le procès australien débutera le 28 novembre 2022 et s’étalera sur six semaines. Epic a jusqu’au 10 septembre de cette année pour déposer et signifier sa déclaration, et Apple a jusqu’au 22 octobre pour répondre. Les deux groupes devront ensuite proposer les éléments de preuve qu’ils souhaitent utiliser dans le cadre de l’affaire, dans l’espoir de parvenir à un accord d’ici le 3 décembre.

Ce combat en Australie en novembre 2022 fait suite à une plainte d’Epic Games à l’encontre d’Apple. Le développeur de Fortnite a exactement les mêmes arguments que ceux pour le procès américain, à savoir qu’Apple a des pratiques anti-concurrentielles. Il critique le fait que les développeurs soient dans l’obligation de passer par l’App Store pour distribuer des applications sur iOS. Les autres attaques touchent le fait qu’Apple oblige les développeurs à utiliser son système de paiement (et donc verser une commission) et le fait qu’Apple n’autorise pas des App Store tiers.

Les résultats du procès américain ne sont pas encore connus. Mais Epic espère que les tribunaux de différents pays lui donneront raison pour forcer Apple à revoir ses règles au niveau de la distribution d’applications.