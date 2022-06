Conspué lors de sa présentation initiale, puis finalement (forcément) attendu par les fans de la franchise, Diablo Immortal est enfin disponible sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Cette version mobile et très orientée MMORPG du jeu culte d’Activision-Blizzard a été développée par le studio NetEase, mais que l’on se rassure puisque la réalisation générale du titre s’avère vraiment à la hauteur. MMORPG (raids), monde ouvert et gameplay « facilité » sont les principaux points « différenciants » de ce titre, mais le joueur solo pourra aussi y trouver son compte.



Certes, le scénario reste basique – » Entamez une quête épique au côté d’innombrables joueurs pour rassembler les fragments de la Pierre-Monde corrompue et empêcher le retour du seigneur de la Terreur. » – mais l’on retrouve heureusement certains fondamentaux de la licence, comme le choix entre 6 classes ( barbare, chasseur de démon, nécromancien, croisé, moine, et sorcier), et bien sûr ce mélange toujours assez jouissif entre des aspects slash them all et le RPG-action.

Le monde ouvert de Sanctuaire propose son gros lot de monstres et bestioles démoniaques en tous genres ainsi que des environnements bien typés (les abords ravagés par la guerre de Wortham, la grande cité d’Ouestmarche, la jungle luxuriante de Tourbefiel et bien sûr de nombreux donjons), de quoi passer quelques heures à fendre des crânes avec une épée à deux mains…