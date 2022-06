Dans la famille des classements originaux, je voudrais la liste des plus gros revenus sur le marché du processeur pour tablettes : Strategy Analytics s’est attelé à la tâche et nous livre donc les plus gros chiffres d’affaires sur ce marché bien spécifique. Sans surprise, les processeurs Ax et M1 des iPad Pro et iPad Air dominent la mêlée de la tête et des capteurs, engrangeant 62,2% des 3 milliards de revenus du secteur réalisés en 2021. Intel est très loin derrière (12,3%), et Qualcomm un cran plus loin encore (9,7%). Les autres fabricants de processeurs pour tablettes (MediaTek, etc.) se partagent 15,7% des revenus.

Strategy Analytics note que le coût moyen du processeur pour tablette a augmenté de 21% l’an dernier, ce qui s’explique en partie par les problèmes d’approvisionnement mais aussi par le succès indiscutable des iPad Pro dopés au M1. A priori, au vu de la domination de l’iPad sur le premier trimestre 2022, les positions des uns et des autres ne devraient pas beaucoup bouger au terme de l’année en cours.