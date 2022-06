Quelques utilisateurs américains et même des journalistes se sont rendus compte ces derniers jours que quelque chose avait changé dans les listes de lecture d’Apple Music. Le très perspicace Jim Dalrymple a ainsi noté que sa liste de lecture en écoute (une station de rock) avait été « coupée » par une publicité de 40 secondes pour The Strombo Show. Pire encore, il semble que ces spots audio apparaissent uniquement sur les listes de lecture des stations de radio d’Apple. Apple vante donc un service « ad-free » contre abonnement payant, mais dans les faits se réserve donc des publicités à l’intérieur de ses propres Playlists !

Here is a screenshot of the @AppleMusic ad while playing Apple’s own classic rock station. Make a free tier or get the fucking ads off Apple Music. Apple will say it’s “discovery” or some bullshit. It’s an ad. pic.twitter.com/cAeU9GmdGX

— Jim Dalrymple (@jdalrymple) May 31, 2022