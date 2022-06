De nouvelles maquettes très convaincantes des iPhone 14 et 14 Pro viennent de faire leur apparition, et c’est une nouvelle fois le leaker Sonny Dickson qui s’y colle, avec quelques clichés et surtout une « prise en main » des 8 maquettes à dispositions (4 en coloris noir et 4 en coloris blanc).

Hormis le fait que ces reproductions devraient être très proches des modèles qui seront présentés en septembre, ces belles maquettes ne nous apprennent pas grand chose de neuf mais confirment tout même le nouveau bloc photo nettement plus épais sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max (et des capteurs sensiblement plus gros). On note enfin que le niveau de finition est assez remarquable pour des maquettes.

Pour rappel, l’iPhone 14 devrait garder l’encoche et le processeur A15 (une première sur une nouvelle génération d’iPhone) tandis que l’iPhone 14 Pro bénéficierait du A16 et d’un double poinçon sur la dalle.