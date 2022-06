Robert Scoble annonce le come-back du retour de la vengeance d’une très ancienne rumeur, celle d’un moteur de recherche « maison » développé en interne par Apple. Et pour le grand spécialiste d’Apple, ce moteur de recherche pourrait bien être épaulé par Siri, qui gagnerait donc « enfin » en intelligence dans le traitement des informations. La rumeur d’un moteur de recherche signé Apple n’est pas nouvelle et date en fait de Sherlock (et de Mac OS 8.6). Du reste, Apple s’appuie déjà sur un moteur de recherche intra service avec Spotlight, mais l’on reste bien entendu à des années lumière d’un Google Search.

Oh, and a new search engine is coming too. Will Siri finally get "smart?" Hmmm. — Robert Scoble (@Scobleizer) May 28, 2022

Au delà de cette annonce assez surprenante, Scoble reste persuadé qu’Apple profitera de la WWDC pour annoncer quelque chose en lien avec la AR/VR :

« La WWDC d’Apple sera le premier des trois événements différents qu’Apple prépare pour l’année prochaine, introduisant le monde à la réalité augmentée (sous une nouvelle forme que nous n’avons encore jamais vue). »

Et le journaliste de lister ces différents évènement liés aux technologies de réalité augmentée :

« Événement 1 : la WWDC introduira un nouvel environnement de développement pour un nouveau type de scènes 3D photoréalistes, d’avatars et bien plus encore. Les Neural Radiance Field, euh, les NeRF (Apple ne l’appellera probablement pas ainsi) seront présentés via des surprises auxquelles peu de gens s’attendent.

Événement 2 : Le casque AR/VR, révélé probablement en janvier 2023, sera un appareil à la pointe de la technologie permettant de visualiser et interagir avec ces nouvelles expériences 3D. L’iPhone a été présenté en janvier au milieu du salon de l’électronique grand public. Les premières expériences (AR, NDLR) seront dévoilées (aux mêmes périodes, Ndlr).

Événement 3 : préparez-vous pour le jour de l’achat. Prévu vers juin 2023. C’est à ce moment que vous aurez un dernier aperçu des premières expériences sur l’appareil (AR) et que vous ferez le buzz avec le casque et d’autres appareils. Comme avec le premier iPhone. »