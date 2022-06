SFR RED propose en ce moment une offre qui permet d’avoir un iPhone X offert si l’on accepte de prendre un forfait 100 Go. C’est en place jusqu’au 7 juin, soit mardi de la semaine prochaine.

Un forfait SFR RED et un iPhone X offert

Le forfait comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 100 Go, avec le support de la 5G. Depuis l’Union européenne, les DOM, la Suisse et Andorre, on retrouve aussi les appels, SMS et MMS en illimité. Par contre, le quota Internet est de 15 Go.

Pour sa part, l’iPhone X offert est le modèle avec 64 Go de stockage et le coloris gris sidéral. Pour rappel, ce modèle a vu le jour en 2017 et fut notable puisqu’il a changé de design par rapport aux modèles précédents. Ce fut aussi le premier iPhone avec un écran OLED et l’encoche.

Il y a deux points importants à prendre en compte ici. Le premier est que SFR RED propose normalement des forfaits sans engagement. Mais ici, il y a un engagement de 24 mois. Le second point concerne l’iPhone X. Il ne s’agit pas d’un modèle neuf, mais d’un modèle reconditionné dans un « état correct » selon l’opérateur. Le téléphone est en tout cas débloqué (il est possible de mettre la carte SIM de n’importe quel opérateur) et il y a une garantie de 24 mois.

L’offre avec le forfait et l’iPhone X offert est disponible sur le site de SFR RED.