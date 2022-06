Grand spécialiste du tower defense et du RTS sur mobile, Ironhide Game Studio nous a déjà régalé avec quelques pépites du genre comme Kingdom Rush, Kingdom Rush Origins, Kingdom Rush Vengeance, JunkWorld, ou bien encore Iron Marines. Iron Marines Invasion est à nouveau un RTS dont l’action se déroule dans un futur très lointain et sur une autre planète. Le jeu propose toujours ces graphismes rétro-pixels absolument charmants (et plein d’animations rigolotes), 25 niveaux dans le mode campagne, 70 capacités d’upgrade pour les compétences des troupes, 27 unités de combats différentes, 9 héros, des gros boss et beaucoup plus encore. Histoire de ne laisser personne sur le carreau, plusieurs niveaux de difficulté seront proposés, du « newbie » jusqu’au vétéran.



Forcément très prometteur, Iron Marines Invasion peut déjà être précommandé sur l’App Store au prix de 4,99 euros. La sortie du jeu est prévue pour le 3 novembre prochain.