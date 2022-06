Mark Bozon quitte Apple et rejoint Disney. Il était l’un des responsables d’Apple Arcade et a travaillé pendant 12 années chez le fabricant d’iPhone. Il a accepté de rejoindre le groupe de Mickey.

Mark Bozon avait annoncé son départ d’Apple le 20 mai dernier, mais il n’avait pas précisé où il irait. « Je me dirige vers un emploi de rêve et j’ai hâte d’en parler bientôt », avait-il simplement dit, avant de remercier ses collègues chez Apple. Aujourd’hui, Variety rapporte que le cadre part chez Disney.

Here it goes: After 12 amazing years I say goodbye to Apple. I’m headed to an absolute dream job & can’t wait to share more soon. A heartfelt thank you to my coworkers, as well as the incredibly talented devs that make the App Store & Arcade the success it is. It was an honor. ❤️ pic.twitter.com/KdSXBjcPgi

— Mark Bozon (@MarkBozon) May 20, 2022