Vous êtes nombreux à nous demander quand sortira la prochaine mise à jour majeure de notre application iAddict. Bonne nouvelle, elle est en cours de développement mais cela prend du temps car nous sommes repartis d’une page blanche. Cette nouvelle version est totalement réécrite en Swift et SwiftUI. Pour la première fois, tout a été fait interne ce qui permettra de faire évoluer l’application plus régulièrement.

En parallèle de ce gros chantier nous avons développé un projet qui nous tient à cœur depuis pas mal de temps. Il s’agit de Swiftly (iPhone/iPad), une application qui vous permettra d’apprendre à coder en swift depuis iPhone ou iPad. L’application, qui est en français contrairement à ce qui est indiqué sur l’App Store, comprend plus de 250 mini-cours et exercices interactifs (+ 180 à venir).

Swiftly vous propose 17 chapitres Swift (+12 en cours développement) avec de petites leçons où vous devez écrire votre propre code Swift ! Vous n’en reviendrez pas de la rapidité avec laquelle vous pouvez apprendre à coder ! L’application commence par les bases et suppose que vous n’avez aucune expérience de programmation préalable. Et si vous avez un niveau intermédiaire ou avancé, l’application est également une excellente ressource pour revoir des centaines de notions très rapidement et facilement.

La synchronisation iCloud vous permettra d’enregistrer votre progression sur tous vos appareils pour basculer de l’un à l’autre selon vos envies.

👉 Télécharger l’application Swiftly

Une promo de lancement

Swiftly propose gratuitement l’accès à 2 chapitres (31 exercices). Si le contenu de cette application vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin il est est possible de débloquer tout le contenu de l’application (+ les nouveaux exercices) avec un achat intégré valable à vie (pas d’abonnement). Pour son lancement Swiftly est en promotion à 7,99€ au lieu de 9,99€.

N’hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur l’App Store pour nous soutenir. 😊