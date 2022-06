Google continue d’améliorer Chrome sur Mac et le groupe affirme aujourd’hui que son navigateur est désormais 20% plus rapide sur macOS. Il se base sur un test réalisé sur Speedometer, un benchmark développé par l’équipe de WebKit, à savoir le moteur de rendu de Safari.

En mars dernier, Google avait assuré que Chrome était devenu plus rapide que Safari avec un score de 300 sur Speedometer, contre 279 pour le navigateur d’Apple. Pour information, ce benchmark teste la réactivité, ce qui en fait un bon indicateur de l’expérience utilisateur lors de la navigation.

Aujourd’hui, Google indique dans un tweet : « Il y a trois mois, nous avons enregistré le score le plus élevé du Speedometer d’Apple. Aujourd’hui, Chrome est 20% plus rapide sur Mac, avec un score de plus de 360 ».

Speed has shaped our work since #Chrome’s launch in 2008. Three months ago, we recorded the highest score on Apple’s Speedometer — and now, Chrome is 20% faster on Mac, scoring over 360. pic.twitter.com/FO3t06c9p3

