Andre Smith était mort à l’arrivée des secours, son corps coincé sous une voiture. Des témoins du drame racontent qu’à la sortie d’un bar Tilly d’Indianapolis, un homme a été percuté à plusieurs reprises par un véhicule. La conductrice de la voiture tueuse est une certaine Gaylyn Morris, qui a affirmé à la Police être la petite amie d’Andre Smith. Convaincue de l’infidélité de son compagnon, Gaylyn Morris s’était décidée à espionner Andre Smith à l’aide… d’un AirTag !

Lors d’une de ses traques « via AirTag », Gaylyn Morris a remarqué qu’Andre smith parlait à une autre femme à un bar. Elle se serait alors saisi une bouteille puis aurait menacé la jeune femme avec le tesson. Andre Smith s’est interposé entre les deux femmes et la situation a dégénéré au point que le gérant du bar a demandé au petit groupe de quitter l’établissement. Une fois dehors, Gaylyn Morris s’est ruée sur son véhicule avant de renverser Andre Smith par trois fois. La police est intervenue alors que Morris tentait d’attaquer la jeune femme. Gaylyn Morris a été immédiatement écrouée sous le chef d’accusation de meurtre.

Généralement, les AirTags sont utilisé pour des délits de vols de véhicules ou pour suivre des femmes seules. Les affaires de meurtre sont infiniment plus rare, et encore plus celles dont le meurtrier est une meurtrière. Mais après tout, la violence n’a pas de sexe…