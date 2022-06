Le cabinet Canalys dévoile les données de ventes d’écouteurs sans fil pour le premier trimestre de 2022 et Apple est toujours très largement à la première place grâce aux AirPods. Il y a également les Beats qui ont connu une progression fulgurante.

Apple a vendu 21,7 millions d’écouteurs sans fil (AirPods + Beats) au cours du premier trimestre de 2022, soit une hausse de 14% sur un an. Sa part de marché est désormais de 31,8%. C’est en légère baisse par rapport à la même période l’année dernière où ce fut 32,6%.

Dans le détail, les AirPods ont connu une hausse de 3%, avec 19,3 millions d’exemplaires. Ils représentent donc 89% des ventes d’écouteurs sans fil chez Apple. Du côté de Beats (qui appartient à Apple), il y a eu une hausse significative de 553% en un an avec 2,4 millions d’exemplaires. Cela s’explique par de très bonnes ventes pour les Beats Studio Buds et Fit Pro.

Après Apple vient Samsung avec 6,5 millions de ventes d’écouteurs sans fil au premier trimestre de 2022. Cela représente une baisse de 4% sur un an. Xiaomi est troisième avec 4,9 millions de ventes, en hausse de 4%. Skullcandy est quatrième avec 3,3 millions d’exemplaires (+53%) et Edifier est cinquième avec 2,3 millions de ventes (+24%).

Au total, il y a eu 68,2 millions d’écouteurs sans fil vendus au début de l’année, en hausse de 17% sur un an. Le prix moyen a été de 144 dollars pour les cinq premiers fabricants, contre 153 dollars un an plus tôt. La baisse s’explique surtout par les modèles de Skullcandy, Edifier et JBL, plutôt qu’Apple et Samsung, indique Canalys.