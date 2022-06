Longtemps, le HomePod puis le HomePod mini ont été les vilains petits canards de l’offre hardware d’Apple. Trimestres après trimestres l’accessoire a affiché des ventes dérisoires, très loin des scores de la concurrence (Amazon, Google et Alibaba). Mais comme souvent, Apple a persévéré, n’hésitant pas à mettre un terme à la gamme HomePod et lançant sur le marché le HomePod mini. Ce pari a fini par payer : si l’on en croit en effet Strategy Analytics, les ventes de HomePod mini ont progressé de 29% sur le Q1 2022 ! Ce gros gain (+1 million de ventes sur 1 an) permet à Apple de dépasser Alibaba et Baidu, les deux fabricants chinois chutant respectivement de -25,6% et -23,8% sur la période.

Apple est donc désormais le troisième plus gros vendeur sur le marché de l’enceinte connectée, une place inespérée lorsque l’on songe à la situation du californien il y a 2 ans à peine. Mieux encore, le HomePod mini est le modèle d’enceinte qui s’est le mieux vendu sur le premier trimestre 2022 (devant le Nest Hub de Google et l’Echo Show 8 d’Amazon), même si au global, la large gamme d’appareils proposée par Amazon et Google permet à ces deux sociétés de dominer le secteur. On notera enfin qu’à peine 1,6 million d’unités séparent désormais Apple de Google, ce qui signifie qu’au rythme de croissance actuel de Cupertino, il est permis d’envisager une seconde place pour Apple d’ici… la fin de l’année ?