Nouvelle WWDC, nouvelle présentation d’iOS ! C’est aujourd’hui iOS 16 qui a droit à son heure de gloire. Si rien ne vient révolutionner le marché et que les fuites se sont multipliées ces dernières semaines, cette nouvelle mouture apporte son lot de petites nouveautés qui devraient rendre l’expérience iPhone plus accessible, mais aussi plus personnalisable.

La présentation a commencé par le nouvel écran de verrouillage. On peut désormais le personnaliser à souhait : on swipe pour changer les filtres, ou encore le fond de la photo. Il est également possible de changer la police de l’heure. Des slots de Widgets sont aussi de la partie, on peut ainsi y ajouter des aperçus de nos apps les plus utilisées. Ces widgets vont être boostés grâce à Live Activities, qui permet de limiter le nombre de notifications : une seule notification s’affiche et se met à jour en temps réel. Par exemple, sur un match, on peut voir le temps restant défiler et le score se mettre à jour sur la même notification. Cette nouveauté fonctionne aussi avec Apple Music. De plus, grâce à Focus, on créer différents écrans de verrouillages, chacun personnalisé d’une façon différente, et les lier à des profils différents : travail, maison, match du vendredi soir, etc…

Petite nouveauté concernant l’application Messages, il est désormais possible de modifier les messages envoyés, voire de les supprimer. On peut aussi marquer des conversations comme non-lues, afin de les garder pour plus tard. Le Shareplay vient ajouter une nouvelle fonctionnalité à cette appli, puisqu’on pourra directement depuis une conversation partager une activité en temps réel. Regarder Apple TV, faire des sessions de sport, écouter de la musique… Notons que ces fonctionnalités sont également disponibles sur FaceTime.

L’intelligence artificielle est toujours au centre du show. La dictée et ses 18 milliards d’utilisations mensuelles sont les premières à en bénéficier. Elle fonctionne avec Siri, et pour les textes les plus longs, s’occupe elle-même d’ajouter la ponctuation afin de produire du contenu aussi lisible que possible. Live Text permet quant à lui de modifier ou copier du texte directement depuis une vidéo. Cette fonctionnalité est également possible depuis l’application de traduction. Enfin, avec Visual Look Up, il est plus facile que jamais de trouver et d’envoyer des images, notamment avec des outils de détourage automatique, puis d’envoi du résultat depuis Messages.

L’iPhone est encore et toujours pensé comme un outil aux multiples facettes, aussi les autres apps utilitaires ont également été mises à jour :

Wallet : Il est désormais possible de partager différentes clés avec d’autres utilisateurs, bientôt en cross-platform.

Apple Pay : Aux US, les boutiques peuvent accepter des paiements directement sur leur iPhone. Apple Pay Later voit le jour : il est possible de payer en quatre fois sans frais, avec des notifications spéciales pour le suivi de commande.

Maps : 11 nouveaux pays sont ajoutés aux nouvelles Maps, qui présentent de nouvelles informations, d’autres détails, et des visualisations spéciales. Jusqu’à 15 arrêts possibles sur un seul trajet.

Le Partage Familial, feature importante dans bien des foyers, arrive également dans une nouvelle version. On peut désormais configurer un nouvel appareil plus facilement que jamais : restriction d’âge, contenu accessible ou non, heures d’utilisation… Le tout est configurable rapidement depuis un iPhone appartenant à un des adultes du foyer. Il n’est plus obligatoire d’aller dans les paramètres pour accepter des demandes d’accès. On peut en effet le faire directement depuis les messages. C’est également l’occasion de présenter la nouvelle iCloud Shared Photo Library. Accessible à tous les membres d’une même famille, on peut y récupérer, déposer, modifier ou supprimer des photos.

Enfin, et il est aussi malheureux que nécessaire de l’évoquer, une nouvelle fonctionnalité concernant la vie privée n’est autre que Safety Check. Il s’agit d’une application permettant à une victime d’abus au sein de son foyer de désactiver les accès éventuels de l’agresseur à sa localisation, ses messages, tout en déconnectant le compte de tous les autres appareils.