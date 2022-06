C’est au tour d’iPadOS 16 et de ses nouveautés, qui s’annoncent nombreuses. Encore une fois, c’est la qualité de vie et le confort d’utilisation en milieu professionnel comme domestique qui sont au centre de la réflexion.

Pour commencer, l’application Météo a été complètement revue, et c’est sous une nouvelle interface que nous la retrouverons. WeatherKit arrive également côté développeurs, qui devrait permettre de nouvelles fonctions et façons de partager les informations.

Avec les nouveautés de partage, on peut par exemple partager un document collaboratif Pages directement dans un groupe Messages. On peut aussi, toujours depuis Pages, lancer un FaceTime pour discuter sur un éventuel document. Des groupes d’onglets Safari peuvent également être configurés pour le partage, afin que les autres membres de la conférence puissent les voir en direct.

Toujours pour le travail, Apple a présenté Freeform, son application-tableau blanc qui permet de dessiner, écrire, placer des post-it, documents ou autres liens destinés aux travaux collaboratifs.

Game Center est également mis à jour. On y retrouve désormais plusieurs onglets plus précis, comme Activités, qui permet en l’occurrence de voir ce que les amis font comme jeux, ainsi que les scores à battre.

Un nouveau mode bureau fait son apparition, et permet une grosse différence notamment dans le traitement de Fichiers. On peut aussi accéder à un menu Documents, des barres d’outils, des options trouver et remplacer, etc…

Enfin, l’iPad se rapproche un peu plus des MacBook avec Stage Manager. On pourra y gérer l’affichage des différentes fenêtres et de leurs tailles. Ce nouvel OS devrait être disponible dès aujourd’hui en beta pour les développeurs. En juillet, la beta publique sera disponible, avant l’arrivée définitive des nouvelles versions en automne.