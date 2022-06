Plusieurs services de streaming étaient intéressés et c’est Apple TV+ qui a fait le plus gros chèque pour un film autour de la Formule 1 avec Brad Pitt dans le rôle principal. La somme déboursée par Apple n’est pas dévoilée publiquement.

Le film est réalisé par Joseph Kosinski, qui s’est notamment occupé de la réalisation de Top Gun: Maverick. Il sera également un producteur aux côtés de Lewis Hamilton, Jerry Bruckheimer et Chad Oman du studio Jerry Bruckheimer Films, et du studio Plan B Entertainment. C’est Ehren Kruger qui s’occupe du scénario. C’est lui qui écrit celui pour Top Gun: Maverick.

Brad Pitt incarne un pilote qui sort de sa retraite pour affronter, aux côtés d’un pilote débutant, les titans du sport. Il n’y a pour l’instant pas d’autres informations sur le film. Le reste du casting n’est pas dévoilé, tout comme la date de sortie ou d’autres éléments.

À noter que le film devrait sortir au cinéma (du moins aux États-Unis) avant l’arrivée en streaming. C’est un moyen pour Apple TV+ d’espérer un Oscar. En effet, il faut une sortie en salles (aux États-Unis) pour être éligible aux Oscars.

Il s’agit du deuxième film d’Apple TV+ avec Brad Pitt et Plan B Entertainment. En effet, il y a un autre long-métrage avec Brad Pitt et George Clooney qui sortira sur la plateforme de streaming. Le réalisateur sera Jon Watts, celui qui s’est occupé des trois films Spider-Man avec Tom Holland. Ce film avec Brad Pitt et George Clooney n’a lui aussi pas de date de sortie.