L’application Appareil photo d’Apple sur iPhone améliore la traduction de texte sur iOS 16, ce qui va être pratique pour obtenir des traductions de panneaux, de produits et d’autres éléments, le tout en temps réel.

L’usage est très simple. Ouvrez l’application Appareil photo sur votre iPhone sous iOS 16, visez le texte qui vous intéresse, touchez l’icône de sélection de texte (avec les trois lignes) et touchez le bouton « Traduire » à gauche. La traduction va apparaître et vous pourrez enfin lire le texte dans votre langue. La procédure est ici infiniment plus simple et plus efficace que la fonction de traduction déjà présente sous iOS 15 (il fallait chercher la fonction traduire sur un menu déroulant et les résultats n’étaient pas toujours pertinents).

L’application Google Traduction propose déjà cette option, et ce depuis un moment maintenant. L’intérêt ici est de ne pas devoir télécharger une application tierce depuis l’App Store, c’est directement intégré dans l’application Appareil photo d’Apple.

À noter que ce n’est pas la seule nouveauté de l’application Appareil photo sous iOS 16. Elle sait détecter certains contenus sur les images et peut proposer des actions. Les informations sur les vols, les expéditions, les langues étrangères, les devises, les URL et bien d’autres choses encore peuvent être consultées pour suivre les colis, effectuer des conversions, visiter des liens et plus encore.

Apple a proposé la première bêta d’iOS 16 auprès des développeurs. La bêta publique débarquera dans le courant de juillet et la version finale pour tout le monde arrivera à l’automne selon Apple.