Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 1 (build 20A5283p) d’iOS 16 sur iPhone et d’iPadOS 16 sur iPad. Elle arrive juste après la keynote de la WWDC 2022, où Apple a présenté en détail sa nouvelle mise à jour majeure. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié. La bêta publique sera disponible en juillet, celle du jour concerne pour l’instant les développeurs.

Bêta 1 disponible pour iOS 16 sur iPhone et iPad

Bien évidemment, qui dit bêta dit bugs, surtout lorsqu’il s’agit d’une grosse mise à jour. Il y a quelques semaines, une fuite a révélé que plusieurs bugs existaient au sein de la version testée par les employés. Une autre fuite datant de quelques jours précisait aussi qu’il y avait toujours des bugs. Vous devez donc en prendre compte afin de faire une quelconque installation.

Il est conseillé de ne pas installer la version test sur son appareil principal. En cas de problème, il faudra faire une restauration complète et c’est tout sauf une partie de plaisir. De plus, il y aura des bugs ici et là, ce qui peut rapidement agacer sachant que nous sommes partie pour une phase de bêta pendant tout l’été.

Les iPhone compatibles avec iOS 16

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

Les iPad qui peuvent installer iPadOS 16 :

iPad Pro (tous les modèles)

iPad Air (3e génération ou ultérieure)

iPad (5e génération ou ultérieure)

iPad mini (5e génération ou ultérieure)

Si vous avez le profil des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger la bêta 1 d’iOS 16 sur votre iPhone ou iPad. Il y aura normalement une nouvelle bêta toutes les deux semaines. Cela devrait passer à une bêta par semaine dans le courant d’août. La version finale sera disponible pour tous en septembre.

Si vous voulez enregistrer votre iPhone ou iPad pour tester la bêta d’iOS 16, rendez-vous sur cette page.