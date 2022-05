La première bêta publique d’iOS 16 sera disponible dans le courant du mois de juillet, annonce Mark Gurman de Bloomberg. Le journaliste ajoute que cela coïncidera avec la sortie de la troisième bêta pour les développeurs.

Il s’agit d’un changement par rapport aux années passées. Apple propose généralement la première bêta publique de ses mises à jour majeures aux côtés de la deuxième bêta pour les développeurs. Mais cette année, les testeurs publics devront visiblement attendre un peu plus longtemps.

Pourquoi ce retard ? Gurman explique que les versions actuelles d’iOS 16, testées en interne, comprennent plusieurs bugs et il faut donc en corriger un maximum avant de proposer une bêta « correcte » aux testeurs publics. Ce sera un peu plus long cette année.

iOS 16’s first public beta is scheduled alongside iOS 16 developer beta 3 in July. First iOS public betas are typically released alongside beta 2. That means the public beta may be running behind. Current internal seeds are a bit buggy. Things are still fluid and could shift.

