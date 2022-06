Beaucoup moins connu que nombre de gros titres de la fameuse console noire, Magician Lord (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) est un platformer-action de bonne facture qui met en scène un magicien (ou un Ninja, oui bon…) capable d’estourbir les ennemis avec des armes de jets à distance (dont des sorts bien sûr). C’est efficace, le bestiaire est assez varié, mais l’ensemble manque tout de même pas mal de folie même si l’on retrouve l’aspect « die and retry » propre à ce type de jeu. Disons que pour un jeu datant de 1990, on a de quoi se montrer magnanime. La version ACA propose en sus la sauvegarde rapide, des sticks virtuels repositionnables, et un classement mondial des plus grands chasseurs de catacombes.

Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.