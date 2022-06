L’app Livre change d’interface et de design général sous iOS 16. Plus sobre, plus claire, l’interface gagne aussi de nouveaux outils de personnalisation. La barre d’outils de l’interface (index des chapitres, ajustement de police, etc.), passe ainsi du haut vers le bas de l’application. Un seul bouton permet d’accéder à l’ensemble des paramètres disponibles pour l’application Livres, et l’on dispose désormais d’une option pour accéder à tous ses signets et surlignages. L’option Thèmes permet de modifier la taille de la police et la couleur de l’arrière-plan. De nouvelles couleurs de fonds sont disponibles, comme le gris clair, un blanc plus nuancé et du jaune clair.

No more skeuomorphic page turning either. pic.twitter.com/xs8T5XSpCi — Sergii Kozak 🇺🇦 (@deepstereo_) June 7, 2022

L’accès au défilement vertical, au mode clair ou sombre, la correspondance de l’éclairage ambiant avec True Tone, toutes ces fonctions sont disponibles directement via l’interface de l’app. Les paramètres d’accessibilité se sont encore enrichis, avec une gestion fine de l’espacement des lignes, de l’espacement des mots et de l’espacement des caractères. Même la façon de tourner les pages a été légèrement revue (fini le skeuomorphisme).