L’iPad et son stylet Apple Pencil autorisent la prise de note manuscrite, un atout propre à l’iPad mais qui n’est que de peu de réconfort si l’on possède une écriture peu soignée ou chaotique (« une écriture de médecin » disait-on encore il y a quelques années). Sous iPadOS 16, il sera désormais possible de « corriger » un peu son écriture grâce à la fonction Straighten. Il suffira ainsi de sélectionner le texte à embellir (directement avec le stylet) et de choisir la nouvelle option pour obtenir des lettres plus droites et correctement alignées… jusqu’à un certain point.

Attention, on parle ici d’un embellissement, ce qui signifie que le logiciel ne transformera pas le plomb en or. C’est une évolution discrète, mais qui risque vite de s’avérer indispensable pour ceux qui prennent beaucoup de notes à la volée avec leur iPad. Autre modif, la fonction Scribble d’iPadOS 16 propose la reconnaissance d’emoji; en d’autres termes vous dessinez le symbole d’un emoji, et hop, Scribble le retranscrit en un superbe emoji tout fringuant.