Les Apple Store et les centres de réparation agréés Apple sont désormais en mesure de réparer le Studio Display au lieu de remplacer entièrement l’écran, selon un mémo envoyé aux employés et intercepté par MacRumors.

Le changement est en place dès cette semaine. Les employés peuvent commander les composants nécessaires pour effectuer la réparation du Studio Display. Les clients repartiront donc avec leur modèle d’origine qui a été réparé au lieu d’avoir un modèle différent.

Apple a annoncé le Studio Display en mars aux côtés du Mac Studio. Cet écran se veut 5K avec une taille de 27 pouces. Il embarque une webcam de 12 mégapixels (avec le support du système Cadre centré), six haut-parleurs (avec support de l’audio spatial), un port Thunderbolt 3 et trois ports USB-C.

Le modèle de base coûte 1 749 euros. Cela inclut le modèle avec le support à inclinaison réglable ou celui avec le kit de montage VESA. Ceux qui veulent le modèle avec le support à inclinaison et hauteur réglages doivent débourser 2 209 euros. Il existe aussi une variante avec le verre nano-texturé avec des prix de 1 999 euros et 2 549 euros.

Le stock reste compliqué pour le Studio Display. Apple annonce qu’un modèle commandé aujourd’hui ne sera pas livré avant le 4 août au plus tôt. Le mieux est de se tourner vers les revendeurs qui ont du stock. Darty annonce une livraison pour le 10 juin et une possibilité de retrait dans plus de 50 magasins. De son côté, la Fnac indique que l’écran est disponible en stock dans certaines de ses boutiques.