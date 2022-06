Hero Realms, le célèbre jeu de deck building de Wizard Games, passe du jeu de plateau au jeu vidéo (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), et c’est une totale réussite. On retrouve toutes les cartes et les illustrations du jeu d’origine, bien entendu les mêmes règles, et comme souvent on peut facilement en conclure que ce type de jeu reste le candidat idéal à une conversion sur mobile et écran tactile. Il est possible de jouer en PvP ou contre l’IA et cette version mobile dispose aussi de la mission co-op Pirate Lord, ou de la campagne Welcome to Thandar (3 premières missions).



Il est aussi possible de débloquer les classes clercs, ranger et voleur, un mode hard pour l’IA, l’intégralité de la campagne Welcome to Thandar ainsi que les missions co-cop Necromancers, Inquisition, et Orc Riot. A noter cependant que chaque Hero coûte 10 euros. Indispensable.