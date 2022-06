Stage Manager, la nouvelle fonction d’interface de macOS 13, est aussi la principale nouveauté d’iPadOS 16, une première que personne n’avait vraiment anticipé. Stage Manager permet ainsi d’ouvrir jusqu’à 4 fenêtres flottantes et redimensionnables de plusieurs applications ouvertes, sachant que ces fenêtres peuvent aussi se regrouper en miniature sur le côté gauche de l’écran. Un vrai multitâche en somme, et surtout un iPad qui se rapproche toujours plus d’un mini-Mac à écran tactile.

Cette innovation bienvenue exige cependant une puce M1 – à minima – pour fonctionner, ce qui signifie que seuls les iPad Pro et la nouvelle gamme d’iPad Air sont concernés. Mais pourquoi le M1 serait-il indispensable à Stage Manager ? Apple a fourni l’explication et elle tient en trois mots : Virtual Memory Swap. Le Virtual Memory Swap est une unité du SoC M1 qui permet de convertir de l’espace de stockage en mémoire vive, une particularité essentielle dans le cas d’un affichage multitâche type Stage Manager. Jusqu’à 8 apps peuvent en effet être ouvertes dans Stage Manager, sachant que chaque app peut nécessiter de 2 à 16 Go de RAM. Sans la mémoire swap, la capacité en RAM de l’iPad serait alors totalement débordée.