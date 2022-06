Jusqu’à maintenant, l’iPad pouvait servir de centre de contrôle HomeKit, soit le hub principal par lequel transitent les informations en provenance d’un HomePod, d’une Apple TV ou de tout autre appareil compatible HomeKit. Un iPad « pour les réunir tous et les contrôler tous » en somme. Mais cela ne sera plus le cas avec iPadOS 16. La nouvelle version de l’OS pour tablette ne permettra plus à l’iPad de servir de centre de contrôle HomeKit.

L’iPad avait pourtant tout du concentrateur HomeKit idéal, mais pour une raison ou une autre, Apple précise désormais que seuls les HomePod et l’Apple TV seront mis à jour afin de gérer les futurs accessoires compatibles Matter, la nouvelle norme domotique « universelle ». Peut-être Apple ne souhaite pas que sa tablette serve uniquement de concentrateur (la fonction transforme l’iPad en produit mono-tâche), peut-être qu’un appareil dédié est dans les cartons, peut-être…