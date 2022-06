La sortie du jour est éminemment « casual » : Jigsaw Puzzle by MobilityWare+ est un jeu de puzzle, de VRAIS puzzles dont on pourra choisir la difficulté (de 16 pièces à une centaine). Plus de 25000 puzzles sont ainsi proposés dans différents thèmes (animaux, paysages, objets, personnages Disney) et la manipulation se fait très simplement, que ce soit pour le pivotement des pièces ou leur placement sur le plateau. A noter que les contenus Disney sont eux-mêmes proposés en sous-catégories : Les Princesses Disney, les Vilains de Disney, Les châteaux de Disney, les Classiques Disney, etc.

Le gros avantage de cette version Apple Arcade, c’est bien sur l’absence totale d’achats in-apps, alors que la version originale croulait sous les contenus payants (et ce n’était pas donné). Bref, un très bon choix pour passer le temps et ou le faire passer à votre enfant qui patiente sagement dans la salle d’attente du dentiste. Jigsaw Puzzle by MonilityWare est immédiatement disponible dans Apple Arcade.