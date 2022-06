Dans les dernières générations d’iPhone, la puce U1 à bande ultra large permet d’obtenir la localisation précise du mobile dans des espaces restreints (une maison par exemple), une capacité qui peut être exploitée dans les apps vis l’API Nearby Interactions (introduite avec iOS 14). Sous iOS 16, l’API Nearby Interactions a été modifiée afin d’intégrer les applications mobiles en réalité augmentée via ARKit. Cela signifie que les évaluations de distance et de localisation fine, cruciales pour les apps AR, vont encore s’affiner grâce au support de la puce U1. On notera qu’Apple utilisait déjà le combo U1+ArKit pour la localisation des AirTags, mais cette fois, tous les développeurs pourront en profiter.

Cette modification d’API n’est pas la seule nouveauté relative à la AR qui a été dévoilée lors de la WWDC 2022. Outre la prise en charge de l’U1 via ARKit, Apple a aussi amélioré le scan 3D d’une pièce et a ajouté le support de l’affichage AR en 4K et HDR. Le casque Apple VR n’est pas été dévoilé lors de la WWDC 2022, mais c’est peu dire que la partie logicielle et les outils de développements en général semblent indiquer qu’il se trame vraiment quelque chose de gros en coulisses (et sachant surtout que les usages de la AR sur l’iPhone restent encore anecdotiques).