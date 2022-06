L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés n’en a pas fini avec Apple et Google. Après avoir conclu à un abus antitrust de la part des géants anti-trust, le CMA annonce qu’il va lancer trois autres enquêtes complémentaires sur les systèmes d’exploitation (iOS/Android), les magasins d’applications (App Store/Play Store) et les navigateurs Web (Safari/Google Search).

Le CMA estime qu’Apple et Google tiennent la haute main sur l’ensemble des points d’accès de leur système mobile et juge qu’« il existe de nombreuses interventions potentielles qui pourraient aider à débloquer la concurrence et à protéger des millions d’entreprises et de personnes qui dépendent de leurs services ». Et d’avertir que « le nouveau régime numérique favorable à la concurrence (Digital Markets Unit ou DMU, Ndlr) disposera de pouvoirs supplémentaires pour superviser des marchés numériques clés comme ceux-ci ».

Le régulateur britannique a donc annoncé trois investigations supplémentaires sur les points précis suivants :

La domination d’Apple et de Google sur la navigation mobile

Le blocage du cloud gaming par Apple

Les Règles du Play Store de Google concernant l’accès et les paiements intégrés

On note que c’est la première fois qu’une autorité de régulation antitrust se penche sur le cas du cloud gaming sur iOS.