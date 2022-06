Tim Cook, le patron d’Apple, a écrit une lettre au Sénat américain pour plaider en faveur d’une législation forte sur la protection de la vie privée au niveau fédéral. Il semblerait que cette lettre soit une réponse à une proposition de loi bipartisane intitulée « American Data Privacy and Protection Act », qui définirait les types de données que les entreprises peuvent collecter auprès des particuliers et la manière dont elles peuvent les utiliser.

La lettre s’adresse à Maria Cantwell, la présidente de la commission du commerce, des sciences et des transports du Sénat américain, et à Frank Pallone, président de la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants.

Voici la lettre au complet :

Chers présidents Cantwell, Pallone, Ranking Members Wicker et McMorris Rodgers :

Merci pour votre travail continu sur la législation relative à la protection de la vie privée. Apple continue de soutenir les efforts déployés au niveau fédéral pour établir de solides protections de la vie privée pour les consommateurs, et nous sommes encouragés par les projets de propositions que vos bureaux ont produits.

Nous reconnaissons qu’il y a des questions en suspens à résoudre, mais les points d’accord semblent l’emporter largement sur les différences. Vos projets fourniraient des protections substantielles aux consommateurs, et nous vous écrivons pour vous offrir notre soutien ferme en vue d’atteindre cet objectif commun. Grâce à votre travail, associé à l’appel du président Biden à mieux protéger la vie privée des enfants, il semble que les Américains soient plus prêts que jamais d’obtenir des protections significatives de la vie privée.

Chez Apple, nous pensons que la vie privée est un droit humain fondamental. C’est pourquoi nous avons toujours plaidé en faveur d’une législation complète sur la vie privée et contribué au processus chaque fois que cela était possible. C’est également la raison pour laquelle nous avons toujours conçu des produits et des fonctionnalités qui protègent par défaut les utilisateurs et leurs informations. Pour ce faire, nous minimisons les données que nous collectons, nous traitons autant de données que possible sur l’appareil de l’utilisateur, nous donnons aux utilisateurs la transparence quant aux données collectées et le contrôle quant à leur utilisation, et nous mettons en place des systèmes robustes pour protéger les données des utilisateurs dans tous nos produits et services.

Bien qu’Apple continue d’innover et de développer de nouvelles façons de protéger les données des utilisateurs, seul le Congrès peut fournir de solides protections de la vie privée pour tous les Américains. L’absence continue de cette importante législation perpétuera malheureusement une approche disparate du droit à la vie privée qui laisse trop de gens sans les normes rigoureuses que nous espérons voir résulter de votre travail acharné.

Nous vous demandons instamment de faire avancer une législation complète sur la vie privée dès que possible, et nous sommes prêts à vous aider dans ce processus dans les jours à venir.

Cordialement

Tim Cook

CEO, Apple