Les iPhone 14 vont connaître des améliorations au niveau de la caméra avant, à tel point que ce serait un gain notable par rapport aux années précédentes, selon Ming-Chi Kuo.

Concept

L’analyste rapporte qu’Apple a choisi ses partenaires et fera appel à Sony (qui est déjà un fournisseur sur les iPhone existants) pour ce qui est des capteurs de l’appareil photo, de Genius et Largan pour les optiques, d’Alps et Luxshare pour les modules autofocus, ainsi que de LG Innotek et Cowell pour d’autres éléments. On notera ici des fournisseurs pour l’autofocus, qui serait ainsi une nouveauté pour la caméra frontale de l’iPhone 14.

Parmi les autres améliorations, Apple proposerait une optique à six éléments (contre cinq actuellement) et l’ouverture serait de f/1.9. En comparaison, elle est de f/2.2 sur les iPhone existants, et ce depuis les iPhone 11. Ce changement permettra de capter davantage de lumière.

Un point positif est que les quatre variantes de l’iPhone 14 sont annoncées pour avoir les améliorations pour la caméra frontale. Ce ne sera par contre pas le même scénario à l’arrière. En effet, les deux modèles Pro auront le droit à un capteur principal de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels sur les modèles existants. Pour leur part, les deux modèles non-Pro sont annoncés pour conserver le capteur de 12 mégapixels.

En toute logique, Apple annoncera ses iPhone 14 en septembre prochain.