L’iPad Pro va passer à la vitesse supérieure. Déjà motorisés par la puce Apple Silicon M1, les modèles grands formats de l’iPad devraient bientôt passer au M2. Si l’on en croit le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, les iPad Pro équipés de puces M2 pourraient débouler sur le marché aux mois de septembre ou octobre. Et malgré les rumeurs sur un iPad de 14,1 pouces, Gurman estime que l’on en restera pour cette année à des modèles de 11 et 12,9 pouces.

Hormis la puce M2, de meilleurs capteurs photo et peut-être un écran mini-LED sur le modèle 11 pouces, cette nouvelle gamme ne devrait pas introduire de changements majeurs. Après tout ce n’est pas si grave pour une gamme déjà très mature et qui va bientôt bénéficier à plein des nouveautés d’interface d’iPadOS 16, comme le système multitâche et multifenêtrage Stage Manager. On pourrait espérer un petit geste en direction des tarifs, mais hélas, Apple ne se chauffe pas de ce bois, même en plein crise d’inflation mondiale qui pénalise fortement le budget des ménages.