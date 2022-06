Bloomberg a récemment dévoilé qu’Apple travaillait sur plusieurs ordinateurs portables, dont un nouveau MacBook avec un écran de 12 pouces. Mais Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans, se dit sceptique.

« Nous sommes sceptiques sur un MacBook de 12 pouces à ce stade. La stratégie d’Apple pour les ordinateurs portables est actuellement de 13 pouces et plus. Les entreprises de la chaîne d’approvisionnement en écrans de MacBook Pro auxquelles nous avons parlé ne sont pas au courant », a indiqué Ross Young.

Il faut savoir que l’analyste est très bien renseigné en ce qui concerne les écrans. Il a révélé un large éventail d’informations exactes sur les projets d’Apple, comme l’écran ProMotion de l’iPhone 13 Pro, l’écran de 8,3 pouces de l’iPad mini 6, l’écran mini-LED avec ProMotion des MacBook Pro de 14 et 16 pouces, l’écran légèrement plus grand de 13,6 pouces du nouveau MacBook Air, et bien d’autres choses.

Mark Gurman de Bloomberg aussi est bien renseigné, bien qu’il lui ait déjà arrivé de faire des erreurs. Les deux hommes ont de toute façon de bonnes sources, avec Ross Young qui arrive surtout à obtenir des détails au niveau de la chaîne de production. Il est donc possible que le MacBook de 12 pouces soit encore au tout début du développement et cela expliquerait pourquoi les chaînes de production ne sont pas au courant.

Si l’on en croit Gurman, le MacBook de 12 pouces arrivera à la fin de 2023 ou au début de 2024.