Apple travaille sur plusieurs ordinateurs portables et l’un d’entre eux sera un MacBook Air avec un écran de 15 pouces prévu pour 2023 selon Bloomberg. Le lancement interviendrait au printemps. Ce serait une première, jamais un MacBook Air n’a eu un tel écran.

Un MacBook Air de 15 pouces pour 2023

Cette semaine, Apple a annoncé un nouveau MacBook Air avec la puce M2 et un écran de 13,6 pouces. En comparaison, le modèle précédent avait une dalle de 13,3 pouces. On monterait donc encore d’un cran en 2023 et ce serait notable avec l’écran de 15 pouces. À voir si ce modèle sera proposé en complète du modèle de 13,6 pouces ou s’il viendra le remplacer.

Un modèle de 12 pouces et les puces M2 Pro/Max

Un autre ordinateur portable en préparation est un MacBook de 12 pouces. Ce serait le plus petit Mac portable d’Apple depuis l’abandon du MacBook de 12 pouces en 2019. Le lancement aurait lieu à la fin de 2023 ou au début de 2024. Mais il n’y a pas d’informations précises sur les caractéristiques techniques.

Ce n’est pas terminé puisqu’Apple planche aussi sur des MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max, avec une sortie pour la fin de 2022. Bloomberg précise toutefois que la sortie pourrait éventuellement être décalée au début de 2023. Cela s’explique par la situation en cours avec les usines de production et la pénurie de composants. Les deux ordinateurs seraient visuellement similaires aux modèles actuels, le vrai changement serait le gain de performances avec les nouvelles puces.

La puce M2 Max est annoncée pour avoir 12 cœurs pour le processeur (10 pour la M1 Max) et jusqu’à 38 cœurs pour la partie graphique (32 pour la M1 Max).

Enfin, il est toujours question de nouveaux Mac mini et Mac Pro en développement. Apple travaille aussi sur la puce M3 qui sera utilisée dans de futurs Mac, dont un nouvel iMac.