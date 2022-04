Apple doit sortir un nouveau Mac mini (probablement avec la puce M2) et celui-ci se cache justement dans le dernier firmware en date du Studio Display.

En fouillant dans la version 15.4 du firmware du Studio Display, le développeur Steve Troughton-Smith a découvert la référence Macmini10,1. Cet identifiant ne correspond à aucun Mac mini déjà disponible sur le marché et peut logiquement avoir un lien avec un futur modèle.

The rumor mill is a little unclear as to what new Macs are imminent; for what it’s worth, there is one concrete clue: the shipping Studio Display firmware references one unaccounted-for mystery machine — a new model generation of Mac mini (“Macmini10,1”). My guess: M2, not M1 Pro

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) April 12, 2022