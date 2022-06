Jusqu’ici la dictée vocale intégrée à iOS était certes utilisable… mais brillait aussi surtout par ses nombreuses erreurs de transcription. Bonne nouvelle, iOS 16 améliorerait drastiquement cette fonction, un point qu’ont voulu vérifier nos confrères de 9to5Mac. Ces derniers ont pour l’occasion effectué un comparatif entre la dictée vocale d’iOS 16 et la fonction similaire d’un Pixel 6, et un constat s’impose : la dictée vocale sous iOS 16 ferait bien un bond de géant… mais pas au point de rattraper le retard sur celle du Google Pixel (dopée au processeur Tensor).

La reconnaissance vocale affiche donc moins d’erreurs du côté du Pixel, et la dictée vocale du Pixel se débrouille aussi un peu mieux lorsque l’on dicte avec du bruit environnant. En revanche, la dictée vocale d’iOS 16 s’avère meilleure pour la transcription des noms et n’a pas de difficultés pour l’intégration d’émoticônes au milieu du texte. Au final, le comparatif montre un écart assez faible entre la dictée vocale by Google ou Apple, même s’il faut bien reconnaitre qu’Apple a encore un peu de boulot pour être tout à fait au niveau de son concurrent.